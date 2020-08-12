Голови Міністерств закордонних справ Євросоюзу 14 серпня зберуться на надзвичайну відеоконференцію. Головною темою засідання стане ситуація в Білорусі.

Дипломати також обговорять ситуацію в Туреччині, Венесуелі та Лівані. Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі.

До теми Захотіли діалогу: в МЗС Білорусі закликали іноземні країни до переговорів

Як у Євросоюзі вже відреагували на криваві протести в Білорусі

Лідери європейських держав засуджують силові розгони демонстрантів у Білорусі.

Вже висловилися представники Євросоюзу, а також лідери Польщі, Литви та Німеччини.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Євросоюз розглядає можливість направити представника для прямих переговорів з владою Білорусі.

23 депутати Європарламенту вимагають ввести санкції проти усіх осіб, винних у фальсифікації виборів, насильстві та репресіях у Білорусі. Санкції мають передбачати заборону на в'їзд в ЄС та замороження усіх активів, а також повинні тривати до проведення вільних і справедливих виборів у Білорусі.

Тим часом дружина екскандидата в президенти Валерія Цепкала Вероніка закликала міжнародне співтовариство визнати кандидатку від опозиції Світлану Тихановську єдиним легітимно обраним президентом Білорусі.

Саму Тихановську прихистила в себе Литва та надала їй охорону.

Чи готова Білорусь до переговорів

МЗС Білорусі заявляє про готовність почати діалог з іноземними партнерами у зв'язку з масштабними протестами в країні.

Водночас у Лукашенка закликали європейські країни не робити поспішних висновків, а оцінювати протести об'єктивно та без емоцій. Білорусь готова надати начебто конкретні факти про втручання у виборчий процес із-за меж країни.

Масові протести в Білорусі: що треба знати

Масові заворушення в Білорусі спалахнули після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були цинічно сфальсифіковані.

Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.

Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і в наступні дні. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів. Правозахисники кажуть про 4 загиблих.

З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк. Робітники найбільших заводів та фабрик влаштували акцію протесту.

Натомість Світлана Тихановська виїхала з Білорусі до Литви. Вона закликала припинити протести. Однак, все вказує на те, що її змусили це зробити, залякавши погрозами.

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