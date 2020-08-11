Захотіли діалогу: в МЗС Білорусі закликали іноземні країни до переговорів
МЗС Білорусі заявляє про готовність почати діалог з іноземними партнерами у зв'язку з масштабними протестами в країні. У Лукашенка закликали європейські країни не робити поспішних висновків, а оцінювати протести об'єктивно та без емоцій.
Офіційному Мінську не байдужа реакція іноземних партнерів. Про це мовиться у заяві МЗС Білорусі.
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Лукашенко готовий до переговорів
Соратники Лукашенка готові надати начебто конкретні факти про втручання у виборчий процес Білорусі із-за меж країни.
Ми пропонуємо об'єктивно та без емоцій розібратися в тому, що, як і чому відбувається сьогодні у Білорусі,
– мовиться у заяві.
Білоруські дипломати також скаржаться, що коли в сутичках гинуть люди, то активісти "трагедію перетворюють на фарс, вигадуючи дивовижні версії та роблячи винуватою владу".
Як Європа реагує на криваві протести в Білорусі
- Лідери світових держав засуджують спробу силового розгону невдоволених у Білорусі.
- Вже висловилися представники Євросоюзу, а також лідери Польщі, Литви та Німеччини. А глава польського уряду навіть просить скликати екстрений саміт ЄС.
- Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Євросоюз розглядає можливість направити представника для прямих переговорів з владою Білорусі.
- Тим часом дружина екскандидата в президенти Валерія Цепкала Вероніка закликала міжнародне співтовариство визнати кандидатку від опозиції єдиним легітимно обраним президентом Білорусі.