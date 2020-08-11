МЗС Білорусі заявляє про готовність почати діалог з іноземними партнерами у зв'язку з масштабними протестами в країні. У Лукашенка закликали європейські країни не робити поспішних висновків, а оцінювати протести об'єктивно та без емоцій.

Офіційному Мінську не байдужа реакція іноземних партнерів. Про це мовиться у заяві МЗС Білорусі.

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Лукашенко готовий до переговорів

Соратники Лукашенка готові надати начебто конкретні факти про втручання у виборчий процес Білорусі із-за меж країни.

Ми пропонуємо об'єктивно та без емоцій розібратися в тому, що, як і чому відбувається сьогодні у Білорусі,

– мовиться у заяві.

Білоруські дипломати також скаржаться, що коли в сутичках гинуть люди, то активісти "трагедію перетворюють на фарс, вигадуючи дивовижні версії та роблячи винуватою владу".

Як Європа реагує на криваві протести в Білорусі