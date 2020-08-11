МИД Беларуси заявляет о готовности начать диалог с иностранными партнерами в связи с масштабными протестами в стране. У Лукашенко призвали европейские страны не делать поспешных выводов, а оценивать протесты объективно и без эмоций.

Официальному Минску не безразлична реакция иностранных партнеров. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.

Актуально Депутаты Европарламента требуют ввести санкции против власти Беларуси за репрессии

Лукашенко готов к переговорам

Соратники Лукашенко готовы предоставить якобы конкретные факты о вмешательстве в избирательный процесс Беларуси из-за пределов страны.

Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси,

– говорится в заявлении.

Белорусские дипломаты также жалуются, что когда в столкновениях гибнут люди, то активисты "трагедию превращают в фарс, придумывая удивительные версии и делая виноватой власть".

Как Европа реагирует на кровавые протесты в Беларуси