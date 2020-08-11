Захотели диалога: в МИД Беларуси призвали иностранные страны к переговорам
МИД Беларуси заявляет о готовности начать диалог с иностранными партнерами в связи с масштабными протестами в стране. У Лукашенко призвали европейские страны не делать поспешных выводов, а оценивать протесты объективно и без эмоций.
Официальному Минску не безразлична реакция иностранных партнеров. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.
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Лукашенко готов к переговорам
Соратники Лукашенко готовы предоставить якобы конкретные факты о вмешательстве в избирательный процесс Беларуси из-за пределов страны.
Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси,
– говорится в заявлении.
Белорусские дипломаты также жалуются, что когда в столкновениях гибнут люди, то активисты "трагедию превращают в фарс, придумывая удивительные версии и делая виноватой власть".
Как Европа реагирует на кровавые протесты в Беларуси
- Лидеры мировых держав осуждают попытку силового разгона недовольных в Беларуси.
- Уже высказались представители Евросоюза, а также лидеры Польши, Литвы и Германии. А глава польского правительства даже просит созвать экстренный саммит ЕС.
- Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси.
- Тем временем жена экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника призвала международное сообщество признать кандидатку от оппозиции единственным легитимно избранным президентом Беларуси.