Евросоюз должен ввести санкции против всех лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Беларуси. Так считают депутаты Европарламента.

Они подготовили совместное заявление, которое литовский евродепутат Петрас Аустрявичус обнародовал в своем твиттере.

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В письме депутаты заявляют, что не признают президентские выборы 9 августа как свободные и легитимные.

Белорусский режим пересек красную линию, применив беспрецедентное насилие и ограничительные меры против белорусских граждан, которые требуют свободы и демократических изменений,

– говорится в документе.

Чего евродепутаты требуют:

Они призвали руководство ЕС применить целенаправленные санкции против всех лиц, виновных в фальсификации выборов, а также насилии и репрессиях в отношении мирных демонстрантов.

Подчеркнули, что санкции должны включать не только высокопоставленных лиц Беларуси и членов их семей, но и чиновников среднего уровня репрессивных структур и ЦИК.

Санкции должны предусматривать запрет на въезд в ЕС и замораживание всех активов, а также должны продолжаться до проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси.

Кроме того, депутаты призывают ЕС пересмотреть отношения с Беларусью и остановить переговоры относительно приоритетов двустороннего партнерства.

A group of #MEPs urge the #EU leadership to apply targeted sanctions against all perpetrators of the rigged elections, violence and repressions in #Belarus. pic.twitter.com/4teZYjIxC9 — Petras Austrevicius (@petras_petras) August 11, 2020

Обратите внимание! Заявление подписали 23 депутата Европарламента.

Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси.