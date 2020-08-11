Депутаты Европарламента требуют ввести санкции против властей Беларуси из-за репрессий
Евросоюз должен ввести санкции против всех лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Беларуси. Так считают депутаты Европарламента.
Они подготовили совместное заявление, которое литовский евродепутат Петрас Аустрявичус обнародовал в своем твиттере.
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В письме депутаты заявляют, что не признают президентские выборы 9 августа как свободные и легитимные.
Белорусский режим пересек красную линию, применив беспрецедентное насилие и ограничительные меры против белорусских граждан, которые требуют свободы и демократических изменений,
– говорится в документе.
Чего евродепутаты требуют:
- Они призвали руководство ЕС применить целенаправленные санкции против всех лиц, виновных в фальсификации выборов, а также насилии и репрессиях в отношении мирных демонстрантов.
- Подчеркнули, что санкции должны включать не только высокопоставленных лиц Беларуси и членов их семей, но и чиновников среднего уровня репрессивных структур и ЦИК.
- Санкции должны предусматривать запрет на въезд в ЕС и замораживание всех активов, а также должны продолжаться до проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси.
- Кроме того, депутаты призывают ЕС пересмотреть отношения с Беларусью и остановить переговоры относительно приоритетов двустороннего партнерства.
Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властями Беларуси.