Євросоюз має ввести санкції проти усіх осіб, винних у фальсифікації виборів, насильстві та репресіях у Білорусі. Так вважають депутати Європарламенту.

Вони підготували спільну заяву, яку литовський євродепутат Петрас Аустрявічус оприлюднив у своєму твіттері.

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У листі депутати заявляють, що не визнають президентські вибори 9 серпня як вільні та легітимні.

Білоруський режим перетнув червону лінію, застосувавши безпрецедентне насильство і обмежувальні заходи проти білоруських громадян, які вимагають свободи та демократичних змін,

– мовиться у документі.

Що вимагають євродепутати:

Вони закликали керівництво ЄС застосувати цілеспрямовані санкції проти усіх осіб, винних у фальсифікації виборів, а також насильстві і репресіях щодо мирних демонстрантів.

Наголосили, що санкції мають включати не лише високопосадових осіб Білорусі та членів їхніх родин, але й посадовців середнього рівня репресивних структур і ЦВК.

Санкції мають передбачати заборону на в'їзд в ЄС та замороження усіх активів, а також повинні тривати до проведення вільних і справедливих виборів у Білорусі.

Окрім того, депутати закликають ЄС переглянути відносини з Білоруссю і зупинити переговори щодо пріоритетів двостороннього партнерства.

A group of #MEPs urge the #EU leadership to apply targeted sanctions against all perpetrators of the rigged elections, violence and repressions in #Belarus. pic.twitter.com/4teZYjIxC9 — Petras Austrevicius (@petras_petras) August 11, 2020

Зверніть увагу! Заяву підписали 23 депутати Європарламенту.

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Євросоюз розглядає можливість направити представника для прямих переговорів з владою Білорусі.