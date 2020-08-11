Депутати Європарламенту вимагають ввести санкції проти влади Білорусі через репресії
Євросоюз має ввести санкції проти усіх осіб, винних у фальсифікації виборів, насильстві та репресіях у Білорусі. Так вважають депутати Європарламенту.
Вони підготували спільну заяву, яку литовський євродепутат Петрас Аустрявічус оприлюднив у своєму твіттері.
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У листі депутати заявляють, що не визнають президентські вибори 9 серпня як вільні та легітимні.
Білоруський режим перетнув червону лінію, застосувавши безпрецедентне насильство і обмежувальні заходи проти білоруських громадян, які вимагають свободи та демократичних змін,
– мовиться у документі.
Що вимагають євродепутати:
- Вони закликали керівництво ЄС застосувати цілеспрямовані санкції проти усіх осіб, винних у фальсифікації виборів, а також насильстві і репресіях щодо мирних демонстрантів.
- Наголосили, що санкції мають включати не лише високопосадових осіб Білорусі та членів їхніх родин, але й посадовців середнього рівня репресивних структур і ЦВК.
- Санкції мають передбачати заборону на в'їзд в ЄС та замороження усіх активів, а також повинні тривати до проведення вільних і справедливих виборів у Білорусі.
- Окрім того, депутати закликають ЄС переглянути відносини з Білоруссю і зупинити переговори щодо пріоритетів двостороннього партнерства.
Тим часом президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Євросоюз розглядає можливість направити представника для прямих переговорів з владою Білорусі.