Боррель отметил необходимость увеличения военной поддержки Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия направлена ​​на удвоение объемов военной помощи Украине. Сообщается о выделении 500 миллионов евро.

К слову Лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции, – Науседа

Предлагаю удвоить вклад ЕС – направить дополнительно 500 миллионов евро на вооружение в поддержку украинской армии,

– сказал Боррель на саммите лидеров стран ЕС в Версале.

Боррель отметил необходимость увеличения военной поддержки Украины. "Я уверен, что лидеры одобрят выделение этих средств", – сказал он.

ЕС изучает санкции против экономики РФ

Боррель рассказал, что в ЕС изучается возможность введения санкций против оккупантов.

Речь идет о санкциях против экономики РФ и российских предпринимателей.

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