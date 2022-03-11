Боррель отметил необходимость увеличения военной поддержки Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия направлена на удвоение объемов военной помощи Украине. Сообщается о выделении 500 миллионов евро.
К слову Лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции, – Науседа
Предлагаю удвоить вклад ЕС – направить дополнительно 500 миллионов евро на вооружение в поддержку украинской армии,
– сказал Боррель на саммите лидеров стран ЕС в Версале.
Боррель отметил необходимость увеличения военной поддержки Украины. "Я уверен, что лидеры одобрят выделение этих средств", – сказал он.
ЕС изучает санкции против экономики РФ
- Боррель рассказал, что в ЕС изучается возможность введения санкций против оккупантов.
- Речь идет о санкциях против экономики РФ и российских предпринимателей.
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