Урсула фон дер Ляен – президент Еврокомиссии – заявила, что украинский дух остается несокрушимым и непоколебимым. Евросоюз будет помогать Украине столько, сколько нужно.

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Фон дер Ляен подчеркнула, что, в частности, Европа предоставит больше поддержки, чтобы помочь Украине пережить эту зиму.

В темное время Евросоюз – вместе с украинскими друзьями.

Мы профинансируем около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины. Когда 50 миллионов таких лампочек будут доставлены с нашими партнерами, это сэкономит 1 ГВт – годовой объем производства атомной электростанции.

– подчеркнула президент Еврокомиссии.

Кроме того, Евросоюз создаст энергетический хаб в Польше. Это упростит поставки экстренной помощи в Украину.