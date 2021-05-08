Система COVID-паспортов и поездок по ним может заработать в Евросоюзе уже в июне. Над этим активно работают.

В Европе хотят сделать возможными поездки в ЕС и внутри него. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Подготовка к запуску паспортов продолжается

Политик отметила, что юридическая и техническая подготовка для запуска системы сертификатов о вакцинации "идет полным ходом". По словам Ляйен, она может заработать уже в июне.

Женщина подчеркнула, что политическое соглашение о запуске такой системы могут заключить еще до конца мая.

Чиновница добавила, что это сделает возможными путешествия. Введение паспортов, по ее словам, позволит людям показать "нефальсифицированные доказательства" того, что они:

переболели COVID-19 и имеют антитела,

вакцинировались,

имеют отрицательный тест.

Что известно о запуске коронавирусных паспортов