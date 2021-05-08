В ЕС назвали сроки, когда можно будет путешествовать с COVID-паспортами
Система COVID-паспортов и поездок по ним может заработать в Евросоюзе уже в июне. Над этим активно работают.
Источник:European Commission
В Европе хотят сделать возможными поездки в ЕС и внутри него. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Подготовка к запуску паспортов продолжается
Политик отметила, что юридическая и техническая подготовка для запуска системы сертификатов о вакцинации "идет полным ходом". По словам Ляйен, она может заработать уже в июне.
Женщина подчеркнула, что политическое соглашение о запуске такой системы могут заключить еще до конца мая.
Чиновница добавила, что это сделает возможными путешествия. Введение паспортов, по ее словам, позволит людям показать "нефальсифицированные доказательства" того, что они:
- переболели COVID-19 и имеют антитела,
- вакцинировались,
- имеют отрицательный тест.
Что известно о запуске коронавирусных паспортов
- Паспорта вакцинации так и планировали запустить в Евросоюзе в июне 2021 года.
- Неизвестно, когда появятся такие документы в Украине. Еще в марте, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно разработать свою систему соответствующей "паспортизации".
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в феврале заверил, что техническая база готова.
- К слову, согласно опросу Research & Branding Group, около четверти украинцев поддерживают введение COVID-паспортов, но более трети выступает против.
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