Система COVID-паспортів та поїздок за ними може запрацювати в Євросоюзі вже у червні. Над цим активно працюють.

В Європі хочуть зробити можливими поїздки до ЄС та всередині нього. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

До теми ЄС запустить COVID-паспорти вже у червні, Італія – у травні

Підготовка до запуску паспортів триває

Політикиня наголосила, що юридична та технічна підготовка для запуску системи сертифікатів про вакцинацію "йде повним ходом". За словами Ляйен, вона може запрацювати вже в червні.

Жінка наголосила, що політичну угоду про запуск такої системи можуть укласти ще до кінця травня.

Чиновниця додала, що це зробить можливими подорожі. Введення паспортів, за її словами, дозволить людям показати "нефальсифіковані докази" того, що вони:

перехворіли COVID-19 та мають антитіла,

вакцинувалися,

мають негативний тест.

Що відомо про запуск коронавірусних паспортів