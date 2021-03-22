Европейский Союз не нуждается в российской вакцине "Спутник V" от COVID-19. Однако делиться вакциной, сделанной в Европе, с более бедными странами, там пока не готовы.

Бесплатно раздавать препараты пока не могут, поскольку для самого ЕС их не хватает. Такое заявление сделала гллава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Тем временем Испытания завершены: AstraZeneca объявила об эффективности вакцины

Почему ЕС не может раздавать свои вакцины

Евросоюз не намерен делиться вакцинами с другими странами, пока не достигнет "лучшей ситуации с ее производством" для собственных нужд.

Есть определенное давление на страны-члены ЕС с тем, чтобы прежде всего они получили вакцину для самих себя,

– объяснила фон дер Ляєн.

По словам главы Еврокомиссии, хоть ЕС и имеет "дополнительный механизм", согласно которому сообщество будет поставлять вакцины от коронавируса в другие страны, однако этого пока не произойдет из-за нехватки вакцин для самого ЕС.

В то же время она напомнила о международной инициативе COVAX, которая создана для справедливого распределения вакцины среди всех стран. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что довольна тем, как работает этот механизм.

Обратите внимание! В рамках COVAX планируют вакцинировать не менее 20% населения во всех странах мира. Эти вакцины страны получат бесплатно. В рамках COVAX Украина получит первый транш с 1,2 миллиона доз в первом полугодии 2021 года.

"Спутник V" Европе не нужен

Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу не нужна российская вакцина. При том он объявил приблизительные даты, когда в Европе могут достичь коллективного иммунитета.

"Нам абсолютно не нужен "Спутник V". Сегодня мы, безусловно, имеем возможность доставить 300 – 350 миллионов доз до конца июня. Значит, к 14 июля мы сможем достичь коллективного иммунитета в Европе", – сказал Бретон.