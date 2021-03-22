Європейський Союз не потребує російської вакцини "Спутник V" від COVID-19. Однак ділитися вакциною, зробленою у Європі, з біднішими країнами, там наразі не готові.

Безкоштовно роздавати препарати наразі не можуть, оскільки для самого ЄС їх бракує. Таку заяву зробила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Тим часом Випробування завершені: AstraZeneca оголосила про ефективність вакцини

Чому ЄС не може роздавати свої вакцини

Євросоюз не має наміру ділитися вакцинами з іншими країнами, допоки не досягне "кращої ситуації з її виробництвом" для власних потреб.

Є певний тиск на країни-члени ЄС з тим, щоб перш за все вони отримали вакцину для самих себе,

– пояснила фон дер Ляєн.

За словами очільниці Єврокомісії, хоч ЄС і має "додатковий механізм", згідно з яким спільнота постачатиме вакцини від коронавірусу в інші країни, однак цього поки що не станеться через брак вакцин для самого ЄС.

Водночас вона нагадала про міжнародну ініціативу COVAX, що створена для справедливого розподілу вакцини серед усіх країн. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що задоволена тим, як працює цей механізм.

Зверніть увагу! У рамках COVAX планують вакцинувати щонайменше 20% населення в усіх країнах світу. Ці вакцини країни отримають безкоштовно. В рамках COVAX У країна отримає перший транш з 1,2 мільйона доз у першому півріччі 2021 року.

"Супутник V" Європі не потрібен

Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу не потрібна російська вакцина. При тому він оголосив приблизні дати, коли у Європі можуть досягти колективного імунітету.

"Нам абсолютно не потрібен "Спутник V". Сьогодні ми, безумовно, маємо можливість доставити 300 – 350 мільйонів доз) до кінця червня. Значить, до 14 липня ми зможемо досягнути колективного імунітету в Європі", – сказав Бретон.