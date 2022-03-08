Об этом сообщил представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

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Запрет на импорт российского газа и нефти – это санкция является одной из самых жестких, которые могли наложить на Россию. Ведь оккупанты зависимы от продажи своих энергетических ресурсов.

Однако Джозеф Байден подчеркнул, что Европа не сможет пойти на такой шаг . Там, вероятно, частично ограничат покупку нефти и других ресурсов у страны-оккупанта.

Байден отметил, что в настоящее время его страна производит больше нефти, чем все страны Европы в целом. Поэтому США гораздо легче накладывать такие ограничения на Россию.