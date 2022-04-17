Об этом фон дер Ляйен рассказала в интервью немецкому изданию Bild, опубликованному 17 апреля. Европейская чиновница, в частности, анонсировала шестой пакет санкций, направленный против России.

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Почему ЕС медлит с эмбарго на российскую нефть

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС не рассматривает простой запрет для России экспортировать нефть в европейские государства. Это якобы приведет к дефициту и росту рыночных цен на энергоноситель, а значит – усилит режим Путина.

Основная цель санкций – сократить доходы Путина. Но нефтью торгуют по всему миру. Чего не должно произойти, так это того, что Путин получит еще большие цены на других рынках за поставки, которые должны идти в ЕС. Поэтому сейчас мы разрабатываем разумные механизмы, которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет,

– объяснила фон дер Ляйен.

Вместе с тем, по словам президента Еврокомиссии, шестой пакет санкций предусматривает наказание крупнейшего российского банка – "Сбербанка". Как известно, ранее он не вошел в список российских финучреждений, которые отключили от системы SWIFT.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжает рассматривать ограничения именно российского банковского сектора и заверила, что энергетические вопросы активно обсуждаются.

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