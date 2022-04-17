Про це фон дер Ляєн розповіла в інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому 17 квітня. Європейська посадовиця, зокрема, анонсувала шостий пакет санкцій, спрямований проти Росії.

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Чому ЄС зволікає з ембарго на російську нафту

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС не розглядає простої заборони для Росії експортувати нафту до європейських держав. Це начебто спричинить дефіцит та зростання ринкових цін на енергоносій, а отже – посилить режим Путіна.

Основна мета санкцій – скоротити доходи Путіна. Але нафтою торгують у всьому світі. Чого не повинно статися, так це того, що Путін отримає ще більші ціни на інших ринках за постачання, що мало б іти до ЄС. Тому зараз ми розробляємо розумні механізми, які дозволять включити нафту до наступного санкційного пакету,

– пояснила фон дер Ляєн.

Разом з тим, за словами президентки Єврокомісії, шостий пакет санкцій передбачає покарання найбільшого російського банку – "Сбербанку". Як відомо, раніше він не увійшов до переліку російських фінустанов, які відключили від системи SWIFT.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС продовжує розглядати обмеження саме російського банківського сектора і запевнила, що енергетичні питання також активно обговорюються.

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