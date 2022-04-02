Об этом в эфире 24 канала сообщил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он рассказал об определенных выводах по поводу саммита ЕС – Китай.

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Евросоюз должен настаивать, – Ауштрявичюс

"Я видел часть выводов, где точно говорилось, что ЕС выразил свое недовольство действиями Китая", – сказал депутат.

Пятрас Ауштрявичюс считает, что Евросоюз должен сделать определенные ограничения, не допускать Китай к отдельным проектам или уменьшить сотрудничество.

По его мнению, Китай похож с Россией, ведь обе эти страны понимают только действия с позиции силы и очень конкретно.

Такое впечатление, что Украина была центральным вопросом на этом саммите. Позиция ЕС понятна – от Китая ждем окончательной (по войне – 24 канал), хотя он "прячется",

– сказал Пятрас Ауштрявичюс

"Евросоюз должен настаивать на очень четкой позиции Китая", – заявил депутат Европарламента от Литвы.

Заметьте – Пятрас Ауштрявичюс о позиции ЕС по отношению к России: смотрите видео