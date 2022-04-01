Даже информация о том, что Китай вроде бы может помочь России – обрушила их биржу так, как не было даже во время кризиса 2008 года. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Олег Саакян.

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Позиция Китая – отпозиционироваться от России – Саакян

Для Китая появилось несколько рисков, отметил политолог. Речь идет об энергетической и пищевой безопасности, возможных экономических потерях и привязывании Китая к России из-за формирования "веси зла" (что будет означать возможность легитимно использовать санкции против него).

Китай пытается дистанцироваться от России, занять свою уникальную нишу миротворца или определенного конструктивного партнера.

– сказал Олег Саакян.

Политолог отметил, что Китай в настоящее время направляет гуманитарную помощь Украине. В России это, конечно, принимают со скрежетом зубов, но Пекин видит это как политический и символический шаг.

"Поэтому позиция Китая сегодня – отпозиционировавшись от России, не попасть под влияние США, не показать слабость", – отметил Саакян.

Олег Саакян предположил, почему Китай не будет помогать России: смотрите видео