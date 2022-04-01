Навіть інформація про те, що Китай нібито може допомогти Росії – обвалила їхню біржу так, як не було навіть під час кризи 2008 року. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

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Позиція Китаю – відпозиціонуватись від Росії, – Саакян

Для Китаю з'явились декілька ризиків, зазначив політолог. Мовиться про енергетичну і харчову безпеку, можливі економічні втрати та прив'язування Китаю до Росії через формування "вісі зла" (що означатиме можливість легітимно використати санкції проти нього).

Китай намагається дистанціюватися від Росії, зайняти якусь свою унікальну нішу миротворця або певного конструктивного партнера,

– сказав Олег Саакян.

Політолог зауважив, що Китай наразі надсилає гуманітарну допомогу Україні. В Росії це, звісно, приймають зі скреготом зубів, але Пекін це бачить як політичний та символічний крок.

"Тому позиція Китаю сьогодні – відпозиціонувавшись від Росії, не потрапити під вплив США, не показати слабкість", – зазначив Саакян.

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