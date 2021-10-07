У ЕС есть определенные сценарии, в которых не видят участия НАТО. Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Дополнение" к НАТО

Сценарии касаются усилий по развитию возможностей ЕС. Например, о взаимосовместимости, укреплении промышленной базы, адаптации кибернетических возможностей к новым угрозам. Эти вопросы рассмотрят на "оборонном" саммите в следующем году. Однако, по словам политика, это лишь дополнения к НАТО.

НАТО – самый сильный военный союз в мире, а Европейский Союз никогда не превратится в военный альянс,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Зачем ЕС усиливать способности

Как рассказала президент Еврокомиссии, потенциал необходим для ЕС, чтобы действовать там, где нет возможности привлекать ресурсы НАТО.

Кстати, президент Европейского Совета Шарль Мишель рассказал, что 5 октября тему развития оборонных и безопасностных возможностей ЕС поднимали во время неформальной встречи лидеров стран ЕС в Словении.

"Так вопрос не стоит – НАТО или Европейский Союз. Мы хотим сильной позиции ЕС в сфере обороны, потому что сильный Евросоюз лишь усилит и укрепит наши союзы, – отметил Мишель.