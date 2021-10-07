У ЄС є певні сценарії, в яких не бачать участі НАТО. Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Доповнення" до НАТО

Сценарії стосуються зусиль з розвитку спроможностей ЄС. Наприклад, про взаємосумісність, зміцнення промислової бази, адаптацію кібернетичних можливостей до нових загроз. Ці питання розглянуть на "оборонному" саміті наступного року. Однак, за словами політикині, це лише "доповнення" до НАТО.

НАТО є найсильнішим військовим союзом у світі, а Європейський Союз ніколи не перетвориться на військовий альянс,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Навіщо ЄС посилювати спроможності

Як розповіла президентка Єврокомісії, спроможності є необхідними для ЄС, щоб діяти там, де нема змоги залучати ресурси НАТО.

До речі, президент Європейської Ради Шарль Мішель розповів, що 5 жовтня тему розвитку оборонних та безпекових спроможностей ЄС піднімали під час неформальної зустрічі лідерів країн ЄС у Словенії

"Так питання не стоїть – НАТО або Європейський Союз. Ми хочемо сильної позиції ЄС у сфері оборони, тому що сильний Євросоюз лише посилить та зміцнить наші союзи, – наголосив Мішель.