Европейская комиссия опубликовала отчет о распространении информации о коронавирусе в Европе. Отдельное внимание там уделили России и Китаю, которых назвали главными дезинформаторами.

Как говорится в отчете, Россия и Китай с помощью ложной и вводящей в заблуждение информации о коронавирусе в ЕС пытались "подорвать демократические дебаты" и улучшить собственный имидж. Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова, передает Bloomberg.

К слову COVID-19 мог распространяться в Ухане еще в августе 2019-го: на это указывают спутниковые снимки

Пандемия "показала нам, что ложные сведения могут нанести серьезный вред, даже убить граждан и могут подорвать реакцию органов государственной власти, а также ослабить принятые меры", говорится в отчете.

Например, дезинформация вокруг возможной вакцины против COVID-19 продолжает процветать. И, возможно, усложнит процесс вакцинации после того, как вакцина станет доступна,

– заявили в ЕС.

В докладе ЕС говорится, что произошла "беспрецедентная инфодемия", которая подпитывает "основные тревоги людей", поскольку большинство из них были вынуждены оставаться в условиях социальной изоляции и возвращаться к более активному использованию социальных сетей для доступа к информации.

"Учитывая новизну вируса, пробелы в знаниях оказались идеальной почвой для распространения ложной или вводящей в заблуждение информации", – отметили в отчете ЕС.

Выводы ЕС в отношении Китая и России основываются на отдельном исследовании заграничного и дипломатического крыла комиссии. При этом отмечается, что есть официальные доказательства "согласованных действий" официальных китайских источников, целью которых было снять с Китая вину за пандемию.

Отмечается, что российская и китайская пропаганда активно нажимала на "страхи и сомнения людей" и спонсировалась этими государствами.

Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала