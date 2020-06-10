Європейська комісія опублікувала звіт щодо поширення інформації про коронавірус у Європі. Окрему увагу там приділили Росії та Китаю, яких назвали головними дезінформаторами.

Як йдеться у звіті, Росія та Китай за допомогою неправдивої та оманливої інформації про коронавірус в ЄС намагалися "підірвати демократичні дебати" та покращити власний імідж. Про це заявила заступник голови Єврокомісії Вера Юрова, передає Bloomberg.

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Пандемія "показала нам, що неправдиві відомості можуть завдати серйозної шкоди, навіть вбити громадян і можуть підірвати реакцію органів державної влади, а також послабити вжиті заходи", йдеться у звіті.

Наприклад, дезінформація навколо можливої вакцини проти COVID-19 продовжує процвітати. І, можливо, ускладнить процес вакцинації після того, як вакцина стане доступна,

– заявили в ЄС.

У доповіді ЄС кажуть, що сталася "безпрецедентна інфодемія", яка підживлює "найосновніші тривоги людей", оскільки більшість з них були змушені залишатися в умовах соціальної ізоляції і повертатися до більш активного використання соціальних мереж для доступу до інформації.

"З огляду на новизну вірусу, прогалини в знаннях виявилися ідеальним грунтом для поширення неправдивої або такої, що вводить в оману, інформації", – відзначили у звіті ЄС.

Висновки ЄС щодо Китаю та Росії ґрунтуються на окремому дослідженні закордонного та дипломатичного крила комісії. При цьому зазначається, що є офіційні докази "узгоджених дій" офіційних китайських джерел, метою яких було зняти з Китаю вину за пандемію.

Зазначається, що російська та китайська пропаганда активно тисла на "страхи та сумніви людей", була спонсорована цими державами.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу