Европейский союз одобрил соглашение с Великобританией относительно Brexit о торговле и сотрудничестве. Оно будет действовать временно, с 1 января 2021 года.

Соглашение единогласно одобрили послы ЕС. Об этом сообщил представитель Германии в Совете Европы Себастьян Фишер на своей странице в твиттере.

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Следующим шагом должно быть окончательное принятие согласно письменной процедуре. Установили также конечный срок: утверждение запланировано на вторник, 29 декабря, на 15:00 по европейскому времени.

Что известно о соглашении

Это соглашение будет действовать на временной основе до весны 2021 года. Раньше Европарламент не успеет пройти все процедуры. После этого оно должно вступить в силу полноценно.

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