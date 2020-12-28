ЕС одобрил временное торговое соглашение с Великобританией: какой следующий шаг
Европейский союз одобрил соглашение с Великобританией относительно Brexit о торговле и сотрудничестве. Оно будет действовать временно, с 1 января 2021 года.
Соглашение единогласно одобрили послы ЕС. Об этом сообщил представитель Германии в Совете Европы Себастьян Фишер на своей странице в твиттере.
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Следующим шагом должно быть окончательное принятие согласно письменной процедуре. Установили также конечный срок: утверждение запланировано на вторник, 29 декабря, на 15:00 по европейскому времени.
Что известно о соглашении
Это соглашение будет действовать на временной основе до весны 2021 года. Раньше Европарламент не успеет пройти все процедуры. После этого оно должно вступить в силу полноценно.
Выход Великобритании из ЕС: главное
- Британцы проголосовали за выход из Евросоюза еще летом 2016 года.
- В полночь на 1 февраля 2020 года Великобритания покинула ЕС. Условия выхода не удавалось согласовать почти 5 лет.
- До конца 2020 года Лондон должен был заключить с Брюсселем торговое соглашение.
- Если бы этого не произошло, 1 января 2021 года Великобритания и ЕС в торговле перешли бы на условия Всемирной торговой организации, а вместо нынешней абсолютно беспрепятственной торговли могли появиться пошлины, тарифы, квоты и таможенные посты.
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