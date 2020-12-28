Європейський союз схвалив угоду з Великою Британією щодо Brexit про торгівлю та співробітництво. Вона діятиме тимчасово, починаючи з 1 січня 2021 року.

Угоду одноголосно схвалили посли ЄС. Про це повідомив представник Німеччини в Раді Європи Себастьян Фішер на своїй сторінці у твітері.

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Наступним кроком має бути остаточне ухвалення за письмовою процедурою. Встановили також кінцевий термін: затвердження заплановано на вівторок, 29 грудня, на 15:00 за європейським часом.

Що відомо про угоду

Ця угода діятиме на тимчасовій основі до весни 2021 року. Раніше Європарламент не встигне пройти всі процедури. Після цього вона повинна набрати чинності повноцінно.

Увага! Євросоюз і Великобританія в торговельній угоді домовилися зберегти безвізовий режим, нульові квоти й тарифи.

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