ЄС схвалив тимчасову торговельну угоду з Британією: який наступний крок
Європейський союз схвалив угоду з Великою Британією щодо Brexit про торгівлю та співробітництво. Вона діятиме тимчасово, починаючи з 1 січня 2021 року.
Угоду одноголосно схвалили посли ЄС. Про це повідомив представник Німеччини в Раді Європи Себастьян Фішер на своїй сторінці у твітері.
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Наступним кроком має бути остаточне ухвалення за письмовою процедурою. Встановили також кінцевий термін: затвердження заплановано на вівторок, 29 грудня, на 15:00 за європейським часом.
Що відомо про угоду
Ця угода діятиме на тимчасовій основі до весни 2021 року. Раніше Європарламент не встигне пройти всі процедури. Після цього вона повинна набрати чинності повноцінно.
Вихід Великобританії з ЄС: головне
- Британці проголосували за вихід з Євросоюзу ще влітку 2016 року.
- Опівночі на 1 лютого 2020 року Британія покинула ЄС, але умови виходу не вдавалось узгодити майже 5 років.
- До кінця 2020 року Лондон мав укласти з Брюсселем торгову угоду.
- Якби цього не сталось, 1 січня 2021 року Британія і ЄС у торгівлі перейшли б на умови Світової організації торгівлі, а замість нинішньої абсолютно безперешкодної торгівлі могли зʼявитися мита, тарифи, квоти та митні пости.
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