В санкционные списки ЕС попали 27 военных ЧВК "Вагнера". Против всех применят экономические ограничения.

Обратите внимание ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнера"

Кто попал в санкционные списки

Евросоюз ввел санкции против троих вагнеровцев за участие в боевых действиях на Донбассе. В перечень внесли:

Дмитрия Уткина , бывшего российского разведчика, который отвечал за координацию боевиков на Донбассе.

, бывшего российского разведчика, который отвечал за координацию боевиков на Донбассе. Дениса Харитонова – депутат астраханской Думы и наемник, который воевал на Донбассе в составе батальона "Степь".

– депутат астраханской Думы и наемник, который воевал на Донбассе в составе батальона "Степь". Сергей Щербаков – внештатный сотрудник российской разведки. Также воевал в составе батальона "Степь".

За участие в конфликте в Ливии в 2016 году санкции ввели против командира 1-й ударно-разведывательной роты "вагнеровцев" Александра Кузнецова. Деятельность россиянина оценили как угрожающую безопасности Ливии.

Также в санкционные списки попали участники войны в Сирии:

Андрей Трошев – исполнительный директор ЧВК "Вагнера" в Сирии, непосредственный руководитель военными операциями.

– исполнительный директор ЧВК "Вагнера" в Сирии, непосредственный руководитель военными операциями. Андрей Богатов – начальник 4-й штурмовой роты "вагнеровцев".

– начальник 4-й штурмовой роты "вагнеровцев". ООО "Велада" – частная нефтегазовая компания в Сирии, которая сотрудничает с режимом Асада.

– частная нефтегазовая компания в Сирии, которая сотрудничает с режимом Асада. ООО "Меркурий" – частная нефтегазовая компания в Сирии.

– частная нефтегазовая компания в Сирии. ООО "Евро Полис" – частная нефтедобывающая компания, которая связана с ЧВК "Вагнера".

За нарушение прав человека в перечень попали Дмитрий Уткин, Станислав Дичко, Валерий Захаров и в целом ЧВК "Вагнера" как организация.

Введение санкций против вагнеровцев

Санкции против российских наемников ЧВК "Вагнера" ввели в соответствии с глобальным санкционным списком ЕС о нарушениях прав человека.

По словам главного дипломата ЕС Жозеп Борреля, действия наемников, особенно в африканских странах, привели к росту потока беженцев в Европе.

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