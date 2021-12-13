У санкційні списки ЄС потрапили 27 військових ПВК "Вагнера". Проти всіх них застосують економічні обмеження.
Зверніть увагу ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнера"
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У Європейському Союзі офіційно затвердили санкції проти приватної військової компанії "Вагнера". Під обмеження потрапила низка "працівників".
Джерело:Офіційний журнал ЄС
У санкційні списки ЄС потрапили 27 військових ПВК "Вагнера". Проти всіх них застосують економічні обмеження.
Зверніть увагу ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнера"
Доповнюємо новину...