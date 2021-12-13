Про нові санкції повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк. Він наголосив, що рішення опублікують в офіційних джерелах ЄС пізніше 13 грудня.

До теми Під санкції ЄС ризикує потрапити очільник ПВК "Вагнера" Уткін, – ЗМІ

Санкції стосуються і осіб, пов'язаних з найманцями

Санкції також стосуються трьох енергетичних компаній та 8 осіб, пов'язаних з угрупованням найманців.

"Зелене світло" на санкції проти вагнерівців посли Євросоюзу дали ще 8 грудня. За попередньою інформацією, усі підсанкційні – з Росії.

Цікаво! Раніше Йозвяк повідомляв, що у перелік може потрапити і ексофіцер та російський спецпризначенець Дмитро Уткін. Саме він є очільником приватної військової компанії.

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