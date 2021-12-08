Про те, що Євросоюз наклав санкції проти представників та причетних до групи "Вагнера", у мережі повідомив кореспондент Рікард Юзвяк.

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ЄС ввів санкції проти вагнерівців

Посли ЄС сьогодні (8 грудня – 24 канал) вирішили дати зелене світло санкціям проти групи "Вагнера",

– написав Юзвяк.

За його словами, Євросоюз також додасть:

3 людей, пов'язаних з групою, до свого режиму санкцій щодо прав людини,

1 – до списку по Лівії,

3 – до списку по Україні,

2 фізичних осіб та 3 юридичних осіб – до списку по Сирії.

Всі підсанкційні – з Росії.

Зверніть увагу! Раніше журналіст повідомив, що санкції стосуватимуться ексофіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитра Уткіна, одного з підрядників вагнерівців в Сирії Станіслава Дичка та причетного до дій найманців у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

Попередні заяви про санкції проти ПВК "Вагнера": що відомо

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель раніше заявив про плани запровадження санкцій проти бойовиків ПВК "Вагнера". За його словами, дії російських найманців в африканських країнах призводять до погіршення безпекової ситуації та посилення міграційних потоків до ЄС.

Європейські політики звернули увагу на необхідність заборони на подорожі та заморожування активів для всіх працівників компанії. Окрім цього, закликали країни, які користуються "послугами" вагнерівців, припинити будь-які зв'язки з бойовиками.

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Текст допису Рікарда Юзвяка:

ЄС сьогодні вирішив ввести санкції проти групи Вагнера. Він також додасть 3 осіб, пов’язаних з групою, до свого режиму санкцій щодо прав людини, 1 особу до списку по Лівії, 3 до свого списку по Україні та 2 осіб та 3 особи до свого списку по Сирії. Всі – з Росії.