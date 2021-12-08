Про те, що Євросоюз наклав санкції проти представників та причетних до групи "Вагнера", у мережі повідомив кореспондент Рікард Юзвяк.
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ЄС ввів санкції проти вагнерівців
Посли ЄС сьогодні (8 грудня – 24 канал) вирішили дати зелене світло санкціям проти групи "Вагнера",
– написав Юзвяк.
За його словами, Євросоюз також додасть:
- 3 людей, пов'язаних з групою, до свого режиму санкцій щодо прав людини,
- 1 – до списку по Лівії,
- 3 – до списку по Україні,
- 2 фізичних осіб та 3 юридичних осіб – до списку по Сирії.
Всі підсанкційні – з Росії.
Попередні заяви про санкції проти ПВК "Вагнера": що відомо
- Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель раніше заявив про плани запровадження санкцій проти бойовиків ПВК "Вагнера". За його словами, дії російських найманців в африканських країнах призводять до погіршення безпекової ситуації та посилення міграційних потоків до ЄС.
- Європейські політики звернули увагу на необхідність заборони на подорожі та заморожування активів для всіх працівників компанії. Окрім цього, закликали країни, які користуються "послугами" вагнерівців, припинити будь-які зв'язки з бойовиками.
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Текст допису Рікарда Юзвяка:
ЄС сьогодні вирішив ввести санкції проти групи Вагнера. Він також додасть 3 осіб, пов’язаних з групою, до свого режиму санкцій щодо прав людини, 1 особу до списку по Лівії, 3 до свого списку по Україні та 2 осіб та 3 особи до свого списку по Сирії. Всі – з Росії.