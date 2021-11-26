За ухвалення документа щодо порушення прав людини російськими найманцями із ПВК "Вагнера" проголосували 585 депутатів Європарламенту, натомість 40 були проти, ще 43 – утрималися.
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Визнання відповідальності Росії за злочини вагнерівців
Європейські депутати засудили жорстокі злочини, скоєні російською організацією ПВК "Вагнера" та спорідненими з нею військовими угрупованнями в різних зонах конфлікту.
Депутати наголосили, що саме Росія відповідальна за фінансування, тренування, організацію та оперативне командування цими парамілітарними групами. В Європарламенті вважають, що дії вагнерівців збігаються зі спробами Росії посилити свій вплив у таких зонах.
ПВК "Вагнера", як і інші найманці у сфері безпеки, мають сприйматися як тіньові організації Росії,
– наголосили в документі.
Місця, де помітили вагнерівців
У резолюції сказано, що російські найманці беруть участь у багатьох конфліктах по усьому світі.
Зокрема, слід російських найманців помітили в
- Україні,
- Сирії,
- Судані,
- Мозамбіку,
- Лівії,
- Центральноафриканській Республіці,
- Венесуелі.
Країни просять припинити співпрацю з вагнерівцями
Враховуючи наслідки злочинів найманців Росії, депутати привітали заяву високого представника Євросоюзу щодо обов'язкового ухвалення санкцій ЄС проти людей та установ, пов'язаних із ПВК "Вагнера", а також тих, які працюють з ними.
Європейські політики звернули увагу на необхідність заборони на подорожі та заморожування активів для всіх оперативних працівників компанії.
Крім того, Європарламент закликав всі країни, які користуються "послугами" вагнерівців, перервати будь-які зв'язки ними.