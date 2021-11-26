За принятие документа о нарушении прав человека российскими наемниками из ЧВК "Вагнера" проголосовали 585 депутатов Европарламента, зато 40 были против, еще 43 – воздержались.

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Признание ответственности России за преступления вагнеровцев

Европейские депутаты осудили жестокие преступления, совершенные российской организацией ЧВК "Вагнера" и родственными с ней военными группировками в различных зонах конфликта.

Депутаты подчеркнули, что именно Россия ответственна за финансирование, тренировки, организацию и оперативное командование этими парамилитарными группами. В Европарламенте считают, что действия вагнеровцев совпадают с попытками России усилить свое влияние в таких зонах.

ЧВК "Вагнера", как и другие наемники в сфере безопасности, должны восприниматься как теневые организации России,

– подчеркнули в документе.

Места, где заметили вагнеровцев

В резолюции сказано, что российские наемники участвуют во многих конфликтах по всему миру.

В частности, след российских наемников заметили в

Украине,

Сирии,

Судане,

Мозамбика,

Ливии,

Центральноафриканской Республике,

Венесуэле.

Страны просят прекратить сотрудничество с вагнеровцами

Учитывая последствия преступлений наемников России, депутаты приветствовали заявление высокого представителя Евросоюза об обязательном принятии санкций ЕС против людей и учреждений, связанных с ЧВК "Вагнера", а также тех, которые работают с ними.

Европейские политики обратили внимание на необходимость запрета на путешествия и замораживание активов для всех оперативных работников компании.

Кроме того, Европарламент призвал все страны, пользующиеся "услугами" вагнеровцев, прервать любые связи ими.

Обратите внимание! Недавно Совет министров ЕС по иностранным делам принял решение о наложении санкций Евросоюза на ЧВК "Вагнера", а также людей и учреждений, которые причастны к ее деятельности.