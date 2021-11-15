Есть желание подготовить юридические рамки для санкций, которые примут против вагнеровцев. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Кстати Уже очень скоро: в Bellingcat рассказали, когда покажут расследование касательно вагнеровцев

Почему решили наложить санкции

По словам министра, решение приняли по итогам обсуждения ситуации в Мали. Ранее СМИ писали, что власти этой страны рассматривают возможность сотрудничества с ЧВК "Вагнера".

Жан-Ив Ле Дриан убежден, что организация занимается "дестабилизацией в стране, действуя от имени своих клиентов".

Вагнеровцы в Мали

Глава МИД России Сергей Лавров 25 сентября сообщил, что власти африканской страны Мали попросили российскую частную военную компанию о помощи в борьбе с террористами. Впоследствии "ЧВК Вагнера" начала проводить набор наемников, которые бы отправились в Мали

Из-за решения властей африканской страны сотрудничать с российской компанией Франция и Германия пригрозили вовсе вывести свои войска из Мали.