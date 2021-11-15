Есть желание подготовить юридические рамки для санкций, которые примут против вагнеровцев. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Кстати Уже очень скоро: в Bellingcat рассказали, когда покажут расследование касательно вагнеровцев
Почему решили наложить санкции
По словам министра, решение приняли по итогам обсуждения ситуации в Мали. Ранее СМИ писали, что власти этой страны рассматривают возможность сотрудничества с ЧВК "Вагнера".
Жан-Ив Ле Дриан убежден, что организация занимается "дестабилизацией в стране, действуя от имени своих клиентов".
Вагнеровцы в Мали
Глава МИД России Сергей Лавров 25 сентября сообщил, что власти африканской страны Мали попросили российскую частную военную компанию о помощи в борьбе с террористами. Впоследствии "ЧВК Вагнера" начала проводить набор наемников, которые бы отправились в Мали
Из-за решения властей африканской страны сотрудничать с российской компанией Франция и Германия пригрозили вовсе вывести свои войска из Мали.
Что такое ЧВК "Вагнера"?
Это российская военная структура, созданная в 2013 году. Состоит преимущественно из наемников. Вагнеровцы принимали участие в боевых действиях в ряде конфликтов. Например, на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне режима Асада, в Судане.
В Беларуси 29 июля 2020 года задержали 33 иностранцев, которые оказались боевиками этой организации. Впоследствии их вернули в Москву. Журналисты утверждали, что это была спецоперация Украины. Вагнеровцев якобы должны были задержать в Киеве, поскольку большинство из них воевали на Донбассе. Однако вероятная операция провалилась из-за якобы "слива информации" из офиса Президента.