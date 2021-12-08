О том, что Евросоюз ввел санкции против представителей и причастных к группе "Вагнера", в сети сообщил корреспондент Рикард Йозвяк.
Читайте также Европарламент признал ответственность Кремля за преступления вагнеровцев
ЕС ввел санкции против вагнеровцев
Послы ЕС сегодня (8 декабря – 24 канал) решили дать зеленый свет санкциям против группы "Вагнера",
– написал Йозвяк.
По его словам, Евросоюз также добавит
- 3 человек, связанных с группой, к своему режиму санкций в отношении прав человека,
- 1 – в список по Ливии,
- 3 – в список по Украине,
- 2 физических лиц и 3 юридических лиц – в список по Сирии.
Все подсанкционные – из России.
Предварительные заявления о санкциях против ЧВК "Вагнера": что известно
- Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах введения санкций против боевиков ЧВК "Вагнера". По его словам, действия российских наемников в африканских странах приводят к ухудшению ситуации безопасности и усиление миграционных потоков в ЕС.
- Европейские политики обратили внимание на необходимость запрета на путешествия и замораживание активов для всех работников компании. Кроме этого, призвали страны, которые пользуются "услугами" вагнеровцев, прекратить любые связи с боевиками.
Это может вас заинтересовать – санкции ЕС против ЧВК "Вагнера": смотрите видео
Текст сообщения Рикарда Йозвяка:
ЕС решил ввести санкции против группы Вагнера. Он также добавит 3 лиц, связанных с группой, к своему режиму санкций в отношении прав человека, 1 человек в список по Ливии, 3 в список по Украине и 2 и 3 человека в список по Сирии. Все – из России.