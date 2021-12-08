О том, что Евросоюз ввел санкции против представителей и причастных к группе "Вагнера", в сети сообщил корреспондент Рикард Йозвяк.

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ЕС ввел санкции против вагнеровцев

Послы ЕС сегодня (8 декабря – 24 канал) решили дать зеленый свет санкциям против группы "Вагнера",

– написал Йозвяк.

По его словам, Евросоюз также добавит

3 человек, связанных с группой, к своему режиму санкций в отношении прав человека,

1 – в список по Ливии,

3 – в список по Украине,

2 физических лиц и 3 юридических лиц – в список по Сирии.

Все подсанкционные – из России.

Обратите внимание! Ранее журналист сообщил, что санкции будут касаться экс-офицера российских специальных сил, главы группировки Дмитрия Уткина, одного из подрядчиков вагнеровцев в Сирии Станислава Дичка и причастного к действиям наемников в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.

Предварительные заявления о санкциях против ЧВК "Вагнера": что известно

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах введения санкций против боевиков ЧВК "Вагнера". По его словам, действия российских наемников в африканских странах приводят к ухудшению ситуации безопасности и усиление миграционных потоков в ЕС.

Европейские политики обратили внимание на необходимость запрета на путешествия и замораживание активов для всех работников компании. Кроме этого, призвали страны, которые пользуются "услугами" вагнеровцев, прекратить любые связи с боевиками.

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Текст сообщения Рикарда Йозвяка:

ЕС решил ввести санкции против группы Вагнера. Он также добавит 3 лиц, связанных с группой, к своему режиму санкций в отношении прав человека, 1 человек в список по Ливии, 3 в список по Украине и 2 и 3 человека в список по Сирии. Все – из России.