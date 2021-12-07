Рікард Юзвяк повідомив, що для ухвалення рішення про санкції зберуться посли ЄС. Це відбудеться у межах глобального режиму санкцій через порушення прав людини.
Зауважте ЄС готується накласти санкції проти найманців "Вагнера", – Франція
Хто може опинитися під санкціями
- Дмитро Уткін – ексофіцер російських спеціальних сил та очільник ПВК "Вагнера";
- Станіслав Дичка – один з підрядників ПВК "Вагнера" у Сирії.
- Валерій Захаров – причетний до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці.
Санкції проти ПВК "Вагнера": головне
- Запровадження санкцій проти бойовиків ПВК "Вагнера" анонсував ще головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Він заявив, що дії російських найманців погіршують безпекову ситуацію, а також – посилюють потоки мігрантів до ЄС.
- Також політики ЄС наголосили: усім працівникам компанії необхідно заборонити подорожі та заморозити активи. Своєю чергою країни, які співпрацюють з бойовиками, закликали перервати будь-які зв'язки з вагнерівцями.
Санкції ЄС проти ПВК "Вагнера": дивіться відео