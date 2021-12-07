Рикард Йозвяк сообщил, что для принятия решения о санкциях соберутся послы ЕС. Это произойдет в рамках глобального режима санкций за нарушения прав человека.
Заметьте ЕС готовится наложить санкции против наемников "Вагнера", – Франция
Кто может оказаться под санкциями
- Дмитрий Уткин – экс-офицер российских специальных сил и глава ЧВК "Вагнера";
- Станислав Дичка – один из подрядчиков ЧВК "Вагнера" в Сирии.
- Валерий Захаров – причастен к действиям ЧВК в Центральноафриканской Республике.
Санкции против ЧВК "Вагнера": главное
- Введение санкций против боевиков ЧВК "Вагнера" анонсировал еще главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Он заявил, что действия российских наемников ухудшают безопасностную ситуацию, а также усиливают потоки мигрантов в ЕС.
- Также политики ЕС отметили: всем работникам компании необходимо запретить путешествия и заморозить активы. В свою очередь страны, которые сотрудничают с боевиками, призвали прервать любые связи с вагнеровцами.
Санкции ЕС против ЧВК "Вагнера": смотрите видео