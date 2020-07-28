Европейский союз планирует оставить свои границы закрытыми еще по крайней мере на две недели для граждан большинства стран мира. Такое решение, по информации СМИ, в Брюсселе приняли из-за резкого роста количества инфицированных COVID-19.

"Белый" список стран еще сократят

Список из 13 стран, гражданам которых разрешено пересекать границу ЕС, планируют еще сократить. Об этом информирует "Европейская правда".

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В частности, могут исключить Канаду, Китай, Японию и Южную Корею, жителям которых сейчас разрешено приезжать в страны блока.

Кто еще попал в так называемый "белый" список Евросоюза:

Алжир,

Австралия,

Грузия,

Марокко,

Новая Зеландия,

Руанда,

Таиланд,

Тунис,

Уругвай.

Обратите внимание! По предварительной информации, под угрозой исключения также и Алжир и Марокко.

Украинцам пока запрещен въезд в ЕС

Отметим, что Евросоюз будет пересматривать список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС, второй раз за 2 недели. 17 июля перечень покинули Сербия и Черногория. Также в списке невъездных и граждане Украины.



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