ЕС оставит закрытыми границы еще на 2 недели, – СМИ
Европейский союз планирует оставить свои границы закрытыми еще по крайней мере на две недели для граждан большинства стран мира. Такое решение, по информации СМИ, в Брюсселе приняли из-за резкого роста количества инфицированных COVID-19.
"Белый" список стран еще сократят
Список из 13 стран, гражданам которых разрешено пересекать границу ЕС, планируют еще сократить. Об этом информирует "Европейская правда".
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В частности, могут исключить Канаду, Китай, Японию и Южную Корею, жителям которых сейчас разрешено приезжать в страны блока.
Кто еще попал в так называемый "белый" список Евросоюза:
- Алжир,
- Австралия,
- Грузия,
- Марокко,
- Новая Зеландия,
- Руанда,
- Таиланд,
- Тунис,
- Уругвай.
Украинцам пока запрещен въезд в ЕС
Отметим, что Евросоюз будет пересматривать список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС, второй раз за 2 недели. 17 июля перечень покинули Сербия и Черногория. Также в списке невъездных и граждане Украины.