Європейський Союз планує залишити свої кордони закритими ще принаймні на два тижні для громадян більшості країн світу. Таке рішення, за інформацією ЗМІ, у Брюсселі ухвалили через різке зростання кількості інфікованих COVID-19.

"Білий" список країн ще скоротять

Список з 13 країн, громадянам яких дозволено перетинати кордон ЄС, планують ще скоротити. Про це інформує "Європейська правда".

До теми Нідерланди запровадили жорсткі правила в'їзду: Україна опинилася у "червоному списку"

Зокрема, можуть виключити Канаду, Китай, Японію і Південну Корею, жителям яких зараз дозволено приїжджати в країни блоку.

Хто наразі ще потрапив у так званий "білий" список Євросоюзу:

Алжир,

Австралія,

Грузія,

Марокко,

Нова Зеландія,

Руанда,

Таїланд,

Туніс,

Уругвай.

Зверніть увагу! За попередньою інформацією, під загрозою виключення також й Алжир та Марокко.

Українцям поки заборонено в'їзд до ЄС

Зазначимо, що Євросоюз переглядатиме список країн, громадянам яких дозволено в'їзд на територію ЄС, вдруге за 2 тижні. 17 липня перелік покинули Сербія та Чорногорія. Також у списку нев'їзних і громадяни України.



Куди можна полетіти українцям / Інфографіка 24 каналу