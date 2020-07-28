ЄС залишить закритими кордони ще на 2 тижні, – ЗМІ
Європейський Союз планує залишити свої кордони закритими ще принаймні на два тижні для громадян більшості країн світу. Таке рішення, за інформацією ЗМІ, у Брюсселі ухвалили через різке зростання кількості інфікованих COVID-19.
"Білий" список країн ще скоротять
Список з 13 країн, громадянам яких дозволено перетинати кордон ЄС, планують ще скоротити. Про це інформує "Європейська правда".
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Зокрема, можуть виключити Канаду, Китай, Японію і Південну Корею, жителям яких зараз дозволено приїжджати в країни блоку.
Хто наразі ще потрапив у так званий "білий" список Євросоюзу:
- Алжир,
- Австралія,
- Грузія,
- Марокко,
- Нова Зеландія,
- Руанда,
- Таїланд,
- Туніс,
- Уругвай.
Українцям поки заборонено в'їзд до ЄС
Зазначимо, що Євросоюз переглядатиме список країн, громадянам яких дозволено в'їзд на територію ЄС, вдруге за 2 тижні. 17 липня перелік покинули Сербія та Чорногорія. Також у списку нев'їзних і громадяни України.