На тлі пандемії коронавірусу Нідерланди посилили правила в'їзду в країну. Україна потрапила до переліку країн, після повернення з яких двотижневий карантин є обов'язковим.

За новими правилами громадяни, які повертаються з країн, де зафіксовано велику кількість випадків зараження коронавірусом, повинні відсидіти 2 тижні на самоізоляції. Про це повідомляє МЗС Нідерландів.

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До списку країн "червоної зони" потрапила й Україна. МЗС Нідерландів відзначає, що карантин обов'язковий, серед іншого і для тих, у кого немає ніяких симптомів COVID-19.

Для включення у "зелений список" кількість хворих на коронавірус у країні має дорівнювати або бути меншою за 16 хворих на 100 000.

Зверніть увагу! Станом на 27 липня у Євросоюзі середній показник кількість хворих на 100 тисяч дорівнює 16,3. В Україні цей показник складає 62,4.

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