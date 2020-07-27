Нідерланди запровадили жорсткі правила в'їзду: Україна опинилася у "червоному списку"
На тлі пандемії коронавірусу Нідерланди посилили правила в'їзду в країну. Україна потрапила до переліку країн, після повернення з яких двотижневий карантин є обов'язковим.
За новими правилами громадяни, які повертаються з країн, де зафіксовано велику кількість випадків зараження коронавірусом, повинні відсидіти 2 тижні на самоізоляції. Про це повідомляє МЗС Нідерландів.
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До списку країн "червоної зони" потрапила й Україна. МЗС Нідерландів відзначає, що карантин обов'язковий, серед іншого і для тих, у кого немає ніяких симптомів COVID-19.
Для включення у "зелений список" кількість хворих на коронавірус у країні має дорівнювати або бути меншою за 16 хворих на 100 000.
Куди можуть полетіти українці у відпустку
- Албанія;
- Туреччина;
- Чорногорія;
- Македонія;
- Єгипет;
- Болгарія;
- Хорватія;
- ОАЕ;
- Мальдіви;
- Туніс.