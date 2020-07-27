На фоне пандемии коронавируса Нидерланды ужесточили правила въезда в страну. Украина попала в перечень стран, после возвращения из которых двухнедельный карантин является обязательным.

По новым правилам граждане, которые возвращаются из стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом, должны отсидеть 2 недели на самоизоляции. Об этом сообщает МИД Нидерландов.

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В список стран "красной зоны" попала и Украина. МИД Нидерландов отмечает, что карантин обязателен, среди прочего и для тех, у кого нет никаких симптомов COVID-19.

Для включения в "зеленый список" количество больных коронавирусом в стране должно равняться или быть меньше 16 больных на 100 000.

Обратите внимание! По состоянию на 27 июля в Евросоюзе средний показатель количества больных на 100 тысяч равен 16,3. В Украине этот показатель составляет 62,4.

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