Условия жизни сотен бездомных мигрантов в Боснии и Герцеговине являются абсолютно неприемлемыми. Это заявил специальный представитель Европейского Союза в Боснии Иоганн Саттлер.

Мигранты остались без крыши над головой после того, как в прошлом месяце сгорел их лагерь у северо-западного города Бихач. Об этом сообщили на сайте Euractiv.

Актуально Отстают от графика: какая страна ЕС еще не начала вакцинацию от COVID-19

После встречи с министром безопасности Боснии Селмо Чикотичем Саттлер отметил, что жизнь и основные права многих сотен людей находятся под серьезной угрозой.

Встреча Саттлера

В субботу, 2 января, Саттлер встретился с боснийским министром Чикотичем вместе с послами Германии, Италии и Австрии. Целью встречи было обсудить насущные решение крайне тревожной миграционной ситуации.

Отметим! Босния расположена на так называемом балканском маршруте, которым с 2018 года пользуются десятки тысяч мигрантов, направляющихся в Западную Европу, спасаясь от войны и нищеты на Ближнем Востоке, в Азии и в Африке. Сейчас в стране проживает примерно 8 500 мигрантов.

Пожар в центре "Липа"

Пожар 23 декабря охватил центр мигрантов "Липа" на северо-западе Боснии. Пострадавших не было, но большая часть инфраструктуры объекта была разрушена.

Боснийские власти не смогли найти новое жилье для бездомных. Полиция подтвердила, что пожар инициировали сами мигранты в знак протеста против выхода Международной организации ООН по миграции (МОМ), которая руководила лагерем.

Жалоба МОМ

МОМ поехала с жалобой, что это жилье не подходит для проживания людей в холодные зимние месяцы. Открытый в апреле лагерь в Липе не был подключен к электричеству или водопроводу.

Однако власти заявили, что переезд откладывается, потому что конструкции лагеря почти полностью уничтожены огнем.