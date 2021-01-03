Умови життя сотень бездомних мігрантів в Боснії і Герцеговині є абсолютно неприйнятними. Це заявив спеціальний представник Європейського Союзу в Боснії Йоганн Саттлер.

Мігранти залишилися без даху над головою після того, як минулого місяця згорів їхній табір біля північно-західного міста Бихач. Про це повідомили на сайті Euractiv.

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Після зустрічі з міністром безпеки Боснії Селмо Чикотічем Саттлер відзначив, що життя і основні права багатьох сотень людей перебувають під серйозною загрозою.

Зустріч Саттлера

У суботу, 2 січня, Саттлер зустрівся з боснійським міністром Чикотічем разом з послами Німеччини, Італії та Австрії. Метою зустрічі було обговорити нагальні рішення вкрай тривожною міграційної ситуації.

Зазначимо! Боснія розташована на так званому балканському маршруті, яким з 2018 року користуються десятки тисяч мігрантів, які прямують до Західної Європи, рятуючись від війни і злиднів на Близькому Сході, в Азії та в Африці. Наразі в країні проживає приблизно 8 500 мігрантів.

Пожежа у центрі "Липа"

Пожежа 23 грудня охопила центр мігрантів "Липа" на північному заході Боснії. Постраждалих не було, але велика частина інфраструктури об'єкта була зруйнована.

Боснійська влада не змогла знайти нове житло для безпритульних людей. Поліція ствердила, що пожежу ініціювали самі мігранти в знак протесту проти виходу Міжнародної організації ООН з міграції (МОМ), яка керувала табором.

Скарга МОМ

МОМ поїхала зі скаргою, що це житло не підходить для проживання людей в холодні зимові місяці. Відкритий у квітні табір в Липі не був підключений до електрики або водопроводу.

Однак влада заявила, що переїзд відкладається, бо конструкції табору майже повністю знищені вогнем.