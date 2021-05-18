Грузия, Молдова и Украина близки с соседями ЕС и партнерами. ЕС уважает их выбор и стратегические цели, в частности, и подписание этого меморандума. Об этом заявил представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано.
К теме Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" для вступления в ЕС
ЕС поддерживает "Ассоциированное трио"
ЕС разделяет приверженность "укрепления политической ассоциации и экономической интеграции с этими государствами.
Европейский Союз поддерживает каждую из этих стран в их процессах реформ и преобразований, вкладывая значительное время, финансовую и техническую помощь для того, чтобы обеспечить ощутимые блага и улучшение жизни граждан,
– подчеркнул дипломат.
Стано добавил, что ЕС сосредоточен на выполнении соглашений об ассоциации, чтобы в полной мере использовать предусмотренные ими возможности.
Что известно об объединении
- Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы 17 мая подписали трехсторонний меморандум "Ассоциированное трио".
- Документ предусматривает начало усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции.
- Договоренность включает структурирование консультаций касательно европейской интеграции между дипломатами, совместные дипломатические инициативы в диалоге с институтами ЕС, координацию позиций в рамках формата "Восточного партнерства".