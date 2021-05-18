Грузия, Молдова и Украина близки с соседями ЕС и партнерами. ЕС уважает их выбор и стратегические цели, в частности, и подписание этого меморандума. Об этом заявил представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано.

К теме Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио" для вступления в ЕС

ЕС поддерживает "Ассоциированное трио"

ЕС разделяет приверженность "укрепления политической ассоциации и экономической интеграции с этими государствами.

Европейский Союз поддерживает каждую из этих стран в их процессах реформ и преобразований, вкладывая значительное время, финансовую и техническую помощь для того, чтобы обеспечить ощутимые блага и улучшение жизни граждан,

– подчеркнул дипломат.

Стано добавил, что ЕС сосредоточен на выполнении соглашений об ассоциации, чтобы в полной мере использовать предусмотренные ими возможности.

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