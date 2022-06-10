Участие в передаче защитного снаряжения принял председатель Консультативной миссии ЕС Антти Хартикайнен. Он отметил, что чрезвычайная отвага правоохранителей поражает в непростое время войны.

Между тем , Макрон в разговоре с Зеленским пообещал предоставить Украине тяжелое вооружение.

Полицейские обеспечивают верховенство права – представитель ЕС

Переданные плитоноски, бронежилеты и каски дадут офицерам возможность быть лучше защищены во время несения службы: когда они оказывают помощь гражданам, охраняют объекты, собирают доказательства, расследуют преступления, таким образом обеспечивая верховенство права,

– подчеркнул Хартикайнен.

В Нацполиции рассказали, что получили от ЕС 1200 тактических плитоносок. В ближайшее время правоохранители получат еще 1200 бронежилетов и 1200 баллистических касок.

Такой пакет помощи также получат пограничники, сотрудники ДБР и Офиса генпрокурора.

Снаряжение позволит спасти не одну жизнь

По словам первого заместителя главы Нацполиции Василия Тетеря, переданное снаряжение сохранит не одну жизнь и позволит усилить комплексную защиту правоохранителей.

Смотрите фото того, как передавали защитное снаряжение / Фото Нацполиции:

Обратите внимание! Недавно ЕС передал украинским стражам порядка автомобилей на 2 миллиона евро. Итого полицейские, пограничники и сотрудники ДБР получили 90 машин.

Как Украина получает военную помощь от западных партнеров:

В Минобороны заявили, что полученные от Польши САУ "Крабы" уже активно работают на фронте. Это уже пятый вид артиллерии 155-миллиметрового калибра, поступившего в Украину от западных партнеров.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился в Тель-Авив с просьбой продать систему ПВО "Железный купол". Ранее израильские власти решили ограничиться только гуманитарной помощью и не предоставлять военную.

США передадут Украине ракетную артиллерийскую систему с боеприпасами HIMARS . СМИ пишут, что их специально заранее разместили в Европе, чтобы ускорить поставки.

В конце мая официальная Оттава сообщила, что Канада закупила для Украины 20 тысяч артиллерийских снарядов для подаренных гаубиц M777.

Смотрите в видео: Зеленский встретился с главой Минобороны Британии