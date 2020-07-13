ЕС пересмотрит список стран, которым разрешен въезд: попадет ли туда Украина
Европейский Совет 1 июля разрешил въезд гражданам 15 стран. Украина в перечень не попала. ЕС планирует пересматривать список каждые две недели. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина не имеет шансов попасть в него и на этот раз.
Ймовірність відкриття кордонів ЄС для українців вже з 15 липня прокоментував очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Сегодня".
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У найближчий перегляд шансів в України немає. Тому що наші цифри зараз, м'яко кажучи, набагато гірші, ніж це потрібно,
– зазначив Кулеба.
За його словами, у МЗС зробили все, щоб допомогти МОЗ налагодити діалог з ЄС, увійти у внутрішні процедури та механізми взаємодії з Євросоюзом.
Це дає змогу українській стороні
- максимально динамічно надавати повну інформацію щодо статистики коронавірусу;
- інформувати про заходи, які застосовують для боротьби з COVID-19.
Водночас Кулеба наголосив, поки Україна не відповідатиме базовому критерію, відкриття кордонів неможливе.
Нагадаємо, основна вимога ЄС, аби кількість хворих на 100 тисяч населення у країні була меншою або рівною показнику в Європі. Наразі в Україні 62 хворих на 100 тисяч населення, в ЄС – 16.
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- З 1 липня ЄС дозволив в'їзд громадянам 15 країн: України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів. У список можуть як додавати нові країни, так і виключати попередні.
- Наразі громадян України пускають до 23 країн. У список входять країни, в які можна в’їхати лише показавши результати тесту на коронавірус, а також ті, які вимагають дотримання певних правил.