Європейська Рада 1 липня дозволила в’їзд громадянам 15 країн. Україна у перелік не потрапила. ЄС планує переглядати список кожні два тижні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна не має шансів потрапити у нього й цього разу.

Ймовірність відкриття кордонів ЄС для українців вже з 15 липня прокоментував очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Сегодня".

Читайте також Кулеба розповів, коли українці зможуть їздити в ЄС і від чого це залежить

У найближчий перегляд шансів в України немає. Тому що наші цифри зараз, м'яко кажучи, набагато гірші, ніж це потрібно,

– зазначив Кулеба.

За його словами, у МЗС зробили все, щоб допомогти МОЗ налагодити діалог з ЄС, увійти у внутрішні процедури та механізми взаємодії з Євросоюзом.

Це дає змогу українській стороні

максимально динамічно надавати повну інформацію щодо статистики коронавірусу;

інформувати про заходи, які застосовують для боротьби з COVID-19.

Водночас Кулеба наголосив, поки Україна не відповідатиме базовому критерію, відкриття кордонів неможливе.

Нагадаємо, основна вимога ЄС, аби кількість хворих на 100 тисяч населення у країні була меншою або рівною показнику в Європі. Наразі в Україні 62 хворих на 100 тисяч населення, в ЄС – 16.

Зверніть увагу Куди можуть полетіти українці у відпустку: список країн

Подорожі українців в Європу: що відомо

З 1 липня ЄС дозволив в'їзд громадянам 15 країн : України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів. У список можуть як додавати нові країни, так і виключати попередні.

: України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів. У список можуть як додавати нові країни, так і виключати попередні. Наразі громадян України пускають до 23 країн. У список входять країни, в які можна в’їхати лише показавши результати тесту на коронавірус, а також ті, які вимагають дотримання певних правил.



Куди можуть полетіти українці / Інфографіка 24 каналу