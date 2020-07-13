У МЗС України працюють над тим, щоб українці щонайшвидше могли вільно подорожувати світом. Однак наразі кількість хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення в Україні у рази перевищує цей показник в європейських країнах. Зняття обмежень на в'їзд в Шенгенську зону розглядатимуть, коли він хоча б дорівнюватиме середньому по ЄС.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба провів переговори усіма іноземними візаві щодо механізмів, як максимально спростити рух між країнами в коронавірусній реальності. Про це міністр заявив в інтерв’ю "Сегодня".

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За його словами, міністерство працює над тим, аби щонайшвидше зняти обмеження і відновити повноцінний та вільний рух українців країнами світу.

На жаль, наразі цифри в Україні невтішні. За останніми даними, у нас 62 хворих на 100 тисяч населення,

– зазначив Кулеба.

Водночас у Європі цей показник становить 16,3 людини на 100 тисяч населення.

Міністр наголосив, що про зняття обмежень на в'їзд в Шенгенську зону можна буде говорити після того, як показник в Україні буде або рівним середньому по ЄС, або ж меншим.

Саме ці дані є ключовою вимогою. Кулеба додав, що все в руках самих українців. Тому карантинних обмежень обов’язково слід дотримуватися.

Зверніть увагу! Станом на 13 липня в Україні зафіксували 54 133 випадки зараження коронавірусом. За останню добу – 612 нових хворих. Від недуги вдалося одужати 26 503 людям. На жаль, померли 1 398 українців.

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Подорожі українців в Європу: що відомо

Наразі громадян України пускають до 23 країн . У список входять країни, в які можна в’їхати лише показавши результати тесту на коронавірус, а також ті, які вимагають дотримання певних правил.

. У список входять країни, в які можна в’їхати лише показавши результати тесту на коронавірус, а також ті, які вимагають дотримання певних правил. З 1 липня ЄС дозволив в'їзд громадянам 15 країн: України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів. У список можуть як додавати нові країни, так і виключати попередні.



Куди можуть полетіти українці / Інфографіка 24 каналу