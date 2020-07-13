Кулеба рассказал, когда украинцы смогут ездить в ЕС и от чего это зависит
В МИД Украины работают над тем, чтобы украинцы как можно быстрее могли свободно путешествовать по миру. Однако сейчас количество больных COVID-19 на 100 тысяч населения в Украине в разы превышает этот показатель в европейских странах. Снятие ограничений на въезд в Шенгенскую зону будут рассматривать, когда он хотя бы будет равен среднему по ЕС.
Очільник МЗС Дмитро Кулеба провів переговори усіма іноземними візаві щодо механізмів, як максимально спростити рух між країнами в коронавірусній реальності. Про це міністр заявив в інтерв’ю "Сегодня".
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За його словами, міністерство працює над тим, аби щонайшвидше зняти обмеження і відновити повноцінний та вільний рух українців країнами світу.
На жаль, наразі цифри в Україні невтішні. За останніми даними, у нас 62 хворих на 100 тисяч населення,
– зазначив Кулеба.
Водночас у Європі цей показник становить 16,3 людини на 100 тисяч населення.
Міністр наголосив, що про зняття обмежень на в'їзд в Шенгенську зону можна буде говорити після того, як показник в Україні буде або рівним середньому по ЄС, або ж меншим.
Саме ці дані є ключовою вимогою. Кулеба додав, що все в руках самих українців. Тому карантинних обмежень обов’язково слід дотримуватися.
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Подорожі українців в Європу: що відомо
- Наразі громадян України пускають до 23 країн. У список входять країни, в які можна в’їхати лише показавши результати тесту на коронавірус, а також ті, які вимагають дотримання певних правил.
- З 1 липня ЄС дозволив в'їзд громадянам 14 країн: України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів. У список можуть як додавати нові країни, так і виключати попередні.