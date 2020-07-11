Отныне украинцы, которые решили отправиться на отдых в Хорватию не смогу это сделать беспрепятственно. Страна ввела новые правила для граждан третьих стран, в том числе и для Украины.

Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в твиттере рассказал о новых правилах пересечения границы.

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Новые правила для въезда в Хорватию

Для въезда на территорию Хорватии украинцы должны иметь отрицательный тест на COVID-19, которому не более 48 часов.

В противном случае туристы вынуждены пройти 14-дневную самоизоляцию.

Василий Кирилич пообещал рассказать все детали позже.

Отметим, что Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений.

С 1 июля ЕС разрешил въезд гражданам 14 стран: Украины в списке нет. Однако перечень стран будет меняться каждые 14 дней. В список могут как добавлять новые страны, так и исключать предыдущие. МИД рекомендует проверять информацию перед планированием поездок за границу.



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