Хорватия изменила правила для украинцев: обязательный тест на COVID-19 или 14-дневная изоляция
Отныне украинцы, которые решили отправиться на отдых в Хорватию не смогу это сделать беспрепятственно. Страна ввела новые правила для граждан третьих стран, в том числе и для Украины.
Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в твиттере рассказал о новых правилах пересечения границы.
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Новые правила для въезда в Хорватию
- Для въезда на территорию Хорватии украинцы должны иметь отрицательный тест на COVID-19, которому не более 48 часов.
- В противном случае туристы вынуждены пройти 14-дневную самоизоляцию.
Василий Кирилич пообещал рассказать все детали позже.
Отметим, что Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений.
С 1 июля ЕС разрешил въезд гражданам 14 стран: Украины в списке нет. Однако перечень стран будет меняться каждые 14 дней. В список могут как добавлять новые страны, так и исключать предыдущие. МИД рекомендует проверять информацию перед планированием поездок за границу.
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