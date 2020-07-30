ЕС обновил список стран "зеленой зоны": попала ли в него Украина
Евросоюз обновил список стран, граждане которых смогут путешествовать в ЕС без ограничений. Украины в этом списке пока нет.
Обновленный список со странами, граждане которых могут ездить в ЕС, опубликовали на сайте Совета Европы.
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На этот раз Евросоюз сократил список участников "зеленой зоны".
Сейчас в страны ЕС могут попасть граждане
- Австралии;
- Канады;
- Грузии;
- Японии;
- Марокко;
- Новой Зеландии;
- Руанды;
- Южной Кореи;
- Таиланда;
- Туниса;
- Уругвая;
- Китая (при условии подтверждения взаимности).
Жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматривать как резидентов ЕС в этой рекомендации.
Возможность путешествовать в ЕС известно
- 28 июля европейские СМИ писали, что ЕС планирует оставлять закрытыми внешние границы для стран блока минимум еще на две недели.
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинцам стоит надеяться на путешествия в Европу не ранее сентября.
- Хотя в страны Евросоюза украинцы попасть пока не могут, открыты границы 39 стран мира.
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Куда могут путешествовать украинцы по состоянию на 16 июля / Инфографика 24 канала