Евросоюз обновил список стран, граждане которых смогут путешествовать в ЕС без ограничений. Украины в этом списке пока нет.

Обновленный список со странами, граждане которых могут ездить в ЕС, опубликовали на сайте Совета Европы.

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На этот раз Евросоюз сократил список участников "зеленой зоны".

Сейчас в страны ЕС могут попасть граждане

Австралии;

Канады;

Грузии;

Японии;

Марокко;

Новой Зеландии;

Руанды;

Южной Кореи;

Таиланда;

Туниса;

Уругвая;

Китая (при условии подтверждения взаимности).

Жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматривать как резидентов ЕС в этой рекомендации.

Обратите внимание! Список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, продолжат пересматривать каждые две недели.

Возможность путешествовать в ЕС известно

28 июля европейские СМИ писали, что ЕС планирует оставлять закрытыми внешние границы для стран блока минимум еще на две недели.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинцам стоит надеяться на путешествия в Европу не ранее сентября.

Хотя в страны Евросоюза украинцы попасть пока не могут, открыты границы 39 стран мира.

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Куда могут путешествовать украинцы по состоянию на 16 июля / Инфографика 24 канала