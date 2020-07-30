ЄС оновив список країн "зеленої зони": чи потрапила в нього Україна
Євросоюз оновив список країн, громадяни яких зможуть подорожувати в ЄС без обмежень. України в цьому списку досі немає.
Оновлений список з країнами, громадяни яких можуть їздити в ЄС, опублікували на сайті Ради Європи.
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Цього разу Євросоюз скоротив список учасниць "зеленої зони".
Наразі в країни ЄС можуть потрапити громадяни
- Австралії;
- Канади;
- Грузії;
- Японії;
- Марокко;
- Нової Зеландії;
- Руанди;
- Південної Кореї;
- Таїланду;
- Тунісу;
- Уругваю;
- Китаю (за умови підтвердження взаємності).
Жителів Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану мають розглядати як резидентів ЄС у цій рекомендації.
Можливість подорожувати в ЄС: що відомо
- 28 липня європейські ЗМІ писали, що ЄС планує залишати закритими зовнішні кордони для країн блоку мінімум ще на два тижні.
- Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що українцям варто сподіватися на подорожі в Європу не раніше вересня.
- Хоча в країни Євросоюзу українці потрапити наразі не можуть, відкриті кордони 39 країн світу.
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Куди можуть мандрувати українці станом на 16 липня / Інфографіка 24 каналу