Євросоюз оновив список країн, громадяни яких зможуть подорожувати в ЄС без обмежень. України в цьому списку досі немає.

Оновлений список з країнами, громадяни яких можуть їздити в ЄС, опублікували на сайті Ради Європи.

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Цього разу Євросоюз скоротив список учасниць "зеленої зони".

Наразі в країни ЄС можуть потрапити громадяни

Австралії;

Канади;

Грузії;

Японії;

Марокко;

Нової Зеландії;

Руанди;

Південної Кореї;

Таїланду;

Тунісу;

Уругваю;

Китаю (за умови підтвердження взаємності).

Жителів Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану мають розглядати як резидентів ЄС у цій рекомендації.

Зверніть увагу! Список країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, продовжать переглядати кожні два тижні.

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