Можна буде говорити з вересня, – Стефанішина про відкриття для українців кордонів ЄС
Кордони країн Євросоюзу залишаються закритими для більшості українців вже майже п'ять місяців. Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що варто сподіватися на послаблення не раніше вересня.
В ЄС українці зможуть подорожувати щонайшвидше у вересні
Наразі шансів на відкриття кордонів ЄС влітку 2020 року для українців мало, заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Сьогодні".
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Думаю, з вересня можна буде говорити про активніший діалог, оскільки весь світ в очікуванні потенційної другої хвилі коронавірусу. Полегшення очікуються приблизно восени,
– повідомила віцепрем'єрка.
За її словами, не потрібно називати політику Євросоюзу щодо майже 5-місячного закриття кордонів для українців "дискримінаційним підходом".
"Він не дискримінаційний, бо стосується не лише України. Обмеження, пов’язані з COVID-19", – пояснила Стефанішина.
Вона також запевнила, що безвіз з ЄС для українців нікуди не зникне. Адже обмежувальні заходи – питання епідеміологічне, а не політичне.
Відповідність показників коронавірусу в Україні вимогам ЄС
Головною умовою для відкриття кордонів для українців є зниження показників захворювання. Стефанішина зазначила, що країни ЄС позитивно сприймають факт того, що в Україні один з найнижчих рівнів смертності від коронавірусу.
Крім того, Єврокомісія надала рекомендації, за якими кожна країна-член ЄС може приймати рішення самостійно.
До слова, станом на 28 липня в Україні зафіксували 66 575 випадків коронавірусу, за останню добу – 919 нових. Від недуги померли 1 629 хворих, одужати вдалося 36 744.
І хоча в ЄС українці потрапити не можуть, все ж деякі країн відкрили кордони для громадян України.