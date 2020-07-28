Кордони країн Євросоюзу залишаються закритими для більшості українців вже майже п'ять місяців. Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що варто сподіватися на послаблення не раніше вересня.

В ЄС українці зможуть подорожувати щонайшвидше у вересні

Наразі шансів на відкриття кордонів ЄС влітку 2020 року для українців мало, заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Сьогодні".

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Думаю, з вересня можна буде говорити про активніший діалог, оскільки весь світ в очікуванні потенційної другої хвилі коронавірусу. Полегшення очікуються приблизно восени,

– повідомила віцепрем'єрка.

За її словами, не потрібно називати політику Євросоюзу щодо майже 5-місячного закриття кордонів для українців "дискримінаційним підходом".

"Він не дискримінаційний, бо стосується не лише України. Обмеження, пов’язані з COVID-19", – пояснила Стефанішина.

Вона також запевнила, що безвіз з ЄС для українців нікуди не зникне. Адже обмежувальні заходи – питання епідеміологічне, а не політичне.

Відповідність показників коронавірусу в Україні вимогам ЄС

Головною умовою для відкриття кордонів для українців є зниження показників захворювання. Стефанішина зазначила, що країни ЄС позитивно сприймають факт того, що в Україні один з найнижчих рівнів смертності від коронавірусу.

Крім того, Єврокомісія надала рекомендації, за якими кожна країна-член ЄС може приймати рішення самостійно.

До слова, станом на 28 липня в Україні зафіксували 66 575 випадків коронавірусу, за останню добу – 919 нових. Від недуги померли 1 629 хворих, одужати вдалося 36 744.

Нагадаємо, очільник МОЗ Максим Степанов розповів, за яких умов ЄС відкриє кордони для українців. Це станеться, якщо щодня буде виявлено менше, ніж 500 нових випадків COVID-19.

І хоча в ЄС українці потрапити не можуть, все ж деякі країн відкрили кордони для громадян України.



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