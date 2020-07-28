Границы стран Евросоюза остаются закрытыми для большинства украинцев уже почти пять месяцев. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что стоит надеяться на ослабление не раньше сентября.

В ЕС украинцы смогут путешествовать сорее всего в сентябре

Сейчас шансов на открытие границ ЕС летом 2020 для украинцев мало, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Сегодня".

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Думаю, с сентября можно будет говорить про более активный диалог, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны коронавируса. Послабления ожидаются примерно осенью,

– сообщила вице-премьер.

По ее словам, не нужно называть политику Евросоюза в отношении почти 5-месячного закрытия границ для украинцев "дискриминационным подходом".

"Он не дискриминационный, поскольку касается не только Украины. Ограничения, связаны с COVID-19", –объяснила Стефанишина.

Она также заверила, что безвиз с ЕС для украинцев никуда не исчезнет. Ведь ограничительные меры – вопрос эпидемиологический, а не политический.

Соответствие показателей коронавируса в Украине требованиям ЕС

Главным условием для открытия границ для украинцев является снижение показателей заболевания. Стефанишина отметила, что страны ЕС положительно воспринимают факт того, что в Украине один из самых низких уровней смертности от коронавируса.

Кроме того, Еврокомиссия предоставила рекомендации, по которым каждая страна-член ЕС может принимать решения самостоятельно.

К слову, по состоянию на 28 июля в Украине зафиксировали 66 575 случаев коронавируса, за последние сутки – 919 новых. От недуга умерли 1629 больных, выздороветь удалось 36744.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, при каких условиях ЕС откроет границы для украинцев. Это произойдет, если каждый день будет выявлено менее 500 новых случаев COVID-19.

И хотя в ЕС украинцы попасть не могут, все же некоторые страны открыли границы для граждан Украины.



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