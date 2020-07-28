Можно будет говорить с сентября, – Стефанишина об открытии для украинцев границ ЕС
Границы стран Евросоюза остаются закрытыми для большинства украинцев уже почти пять месяцев. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что стоит надеяться на ослабление не раньше сентября.
В ЕС украинцы смогут путешествовать сорее всего в сентябре
Сейчас шансов на открытие границ ЕС летом 2020 для украинцев мало, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Сегодня".
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Думаю, с сентября можно будет говорить про более активный диалог, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны коронавируса. Послабления ожидаются примерно осенью,
– сообщила вице-премьер.
По ее словам, не нужно называть политику Евросоюза в отношении почти 5-месячного закрытия границ для украинцев "дискриминационным подходом".
"Он не дискриминационный, поскольку касается не только Украины. Ограничения, связаны с COVID-19", –объяснила Стефанишина.
Она также заверила, что безвиз с ЕС для украинцев никуда не исчезнет. Ведь ограничительные меры – вопрос эпидемиологический, а не политический.
Соответствие показателей коронавируса в Украине требованиям ЕС
Главным условием для открытия границ для украинцев является снижение показателей заболевания. Стефанишина отметила, что страны ЕС положительно воспринимают факт того, что в Украине один из самых низких уровней смертности от коронавируса.
Кроме того, Еврокомиссия предоставила рекомендации, по которым каждая страна-член ЕС может принимать решения самостоятельно.
К слову, по состоянию на 28 июля в Украине зафиксировали 66 575 случаев коронавируса, за последние сутки – 919 новых. От недуга умерли 1629 больных, выздороветь удалось 36744.
И хотя в ЕС украинцы попасть не могут, все же некоторые страны открыли границы для граждан Украины.